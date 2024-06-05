Düzce'de Komşusunu Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Komşusunu Öldüren Kadın Tutuklandı

Düzce'de yaşanan olayda, Seçil B. isimli kadın, komşusu Özlem Alcan ile çıkan tartışma sonucunda tabanca ile ateş ederek öldürdü. Seçil B., olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suçunu itiraf etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti ve Seçil B.'yi gözaltına aldı. Seçil B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

05.06.2024 17:25
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Düzce'de kavga ettiği komşusunu tabanca ile ateş ederek öldüren kadın tutuklandı. Şüphelinin olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Ben bir suç işledim" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Seçil B. ile komşusu Özlem Alcan arasında tartışma çıktı. İki kadın arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Seçil B., Özlem Alcan'a tabanca ile yaklaşık 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Seçil B. ise olayda kullandığı tabancası ile birlikte gözaltına alındı. Seçil B., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olayın ardından Seçil B'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Ben bir suç işledim. Şuanda Konuralp Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki sitede bulunuyorum" diyerek ihbarda bulunduğu bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Komşusunu Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika

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