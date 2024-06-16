Düzce'de Kurban Bayramı'nda 57 kişi kendisini keserek hastanelere başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Kurban Bayramı'nda 57 kişi kendisini keserek hastanelere başvurdu

Düzce\'de Kurban Bayramı\'nda 57 kişi kendisini keserek hastanelere başvurdu

Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelere başvurdu. El, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan acemi kasaplar, çeşitli hastanelerde tedavi edildi. Hastanelere başvuran 57 acemi kasap arasında ağır yaralanan olmadığı belirtildi.

16.06.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu bayram da gelenek bozulmadı. Kurbanlıkların kesimi esnasında Düzce'de 57 kişi kendisini keserek hastanelere başvurdu.

Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Düzce'de çeşitli hastanelere akın etti. Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar taburcu olduktan sonra yeniden kurbanlıklarını pay etmeye giderken, elini bıçakla yaralayarak hastaneye giren bir kişi, "Allah için kurbanımızı kestik. Yetmedi kendimizi de kestik. Kurbanı keserken ufak bir kaza geçirdik. Takdiri ilahi. Ciddi herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Düzce il genelinde sabah saatlerinden itibaren hastanelere 57 acemi kasap başvururken, hastaneye gelenler arasında durumu ağır olan yaralının bulunmadığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Düzce, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kurban Bayramı'nda 57 kişi kendisini keserek hastanelere başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
08:17 Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:38 İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
07:56 Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha Bestemsu Özdemir ekibe veda etti Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha! Bestemsu Özdemir ekibe veda etti
07:51 Mescid-i Aksa’da bayram namazı İsrail polisi girişleri engellemek için her şeyi yaptı Mescid-i Aksa'da bayram namazı! İsrail polisi girişleri engellemek için her şeyi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 11:00:11. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Kurban Bayramı'nda 57 kişi kendisini keserek hastanelere başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement