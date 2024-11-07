Düzce\'de Kuyumcuda Baygınlık Geçiren Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

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Düzce'de kuyumcuda baygınlık geçiren şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuda Ş.A. bir anda rahatsızlık geçirerek bayıldı. İşletme çalışanları durumu fark edince Ş.A.'ya yardımcı olmaya çalışırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuyumcuda ilk müdahalesi yapılan Ş.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken bölgede bulunan vatandaşlar ne olup bittiğini öğrenebilmek için meraklı gözlerle dükkanı izledi. - DÜZCE