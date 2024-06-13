Düzce'de Markete Giren Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de Markete Giren Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Düzce'de bir markete giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay sırasında yaşlı bir kadın ile itfaiye personeli arasında geçen komik diyalog ise güldürdü.

13.06.2024 00:44
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Düzce'de markete giren yılan itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılırken, bir kadının itfaiye personeli ile kurduğu diyaloğu ise güldürdü.

Olay, Aydınpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Aydınpınar köyünde bulunan bir market içerisinde yılan gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye gelen ekipler, içecek dolabının altına saklanan yılanı bulunduğu yerden çıkarttı. Yılanı eline alan itfaiye personeli ile diyaloğa giren yaşlı kadın, "Yeğenim kaç metre bu? 2 metre var mı? Yeğenim zehirli değil mi bu? Öldürecek misin bunu? Anam bu çocuk bunu ne güzel tuttu" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekipleri yılanı ormana getirerek yaşam alanına götürdü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Markete Giren Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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