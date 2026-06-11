Düzce'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Düzce'de Motosiklet Kazası

Düzce\'de Motosiklet Kazası
11.06.2026 19:50
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Akçakoca'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sonrası ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Akçakoca, 3. Sayfa, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İsmail Yavuz Köse İsmail Yavuz Köse:
    motosiklet kazaları gittikçe artıyo diyolar ama insanlar hala bu araçlara binip de kavi yapıyo bi yan trafiğe dikkat etmiyo bi yan yolları bilenmiyo öyle gözüküyo en azından şimdi elektronik sistemler var araçlarda ama insanlar yine de dikkatsiz kalıyo 0 0 Yanıtla
  • Seda Elçim Karabulut Seda Elçim Karabulut:
    bu tür kazaların önüne geçmek için trafikte eğitim şart. sürücüler daha dikkatli olmalı. bu da önemli bir gösterge. 0 0 Yanıtla
  • Özcan Yıldız Özcan Yıldız:
    ya allah bu kavşaklar ne hale geldi be işte böyle kazalar oluyo işte birisi kurallara uymuyo bi taraftan sonra bi anda böyle şeyler olup bitip gidiyo yazık adamın valla de dikkat etseler biraz daha az harita olmaz mı 0 0 Yanıtla
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