Düzce'de Motosiklet Kazası: 30 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Düzce'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin 30 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydan geldi. Hakan Alp Mutlu (30) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrulurken ihbar üzerine olay yerine otoyol jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Mutlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE