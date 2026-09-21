Düzce'de narkotik operasyonlarda 55 olaya müdahale edildi, 57 kişi adli işlem gördü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edildi. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 1 adet sentetik ecza, 5 kilo 545 gram esrar, 47 gram metamfetamin, 213 gram bonzai, 21 gram skunk, 1 elektronik terazi, 34 kök kenevir ve 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de 2 olaya müdahale ederken 8 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca 1 adet cep telefonu ve 5 adet kazı malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.