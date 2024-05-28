Düzce'de Narkotik Operasyonunda 5 Tutuklama - Son Dakika
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Düzce'de Narkotik Operasyonunda 5 Tutuklama

Düzce\'de Narkotik Operasyonunda 5 Tutuklama

Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 5 şahıs tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 55 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda toplamda 910 adet sentetik ecza, 51 gram esrar, 80 gram metamfetamin, 131 gram bonzai, 1 gram skunk, 6 adet ecstasy, 12 gram kokain ve 2 adet Captagon ele geçirildi.

28.05.2024 11:05
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Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 5 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 55 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 20 -26 Mayıs 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 55 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 910 adet sentetik ecza, 51 gram esrar, 80 gram metamfetamin, 131 gram bonzai, 1 gram skunk, 6 adet ecstasy, 12 gram kokain ve 2 adet Captagon ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Narkotik, Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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