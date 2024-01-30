Düzce\'de Otobüslerde Kış Lastiği ve Emniyet Kemeri Denetimi

Ülke genelinde artan otobüs kazalarının ardından Düzce'de polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Otogardan çıkan tüm otobüslerde kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapılıyor.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde artan otobüs kazalarının ardından uzun yola giden şehirlerarası otobüslerde denetimlerini sıklaştırdı. Düzce Şehirlerarası Terminalinden çıkan tüm otobüslerde kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapılıyor. Ayrıca ekipler, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade eden ekipler, "Bel altından takılan kemerlerimiz var. Herkesten onu takmasını rica ediyoruz. Sevdiklerinize daha sağlıklı ulaşmak için bu kemerlerimizi lütfen takalım. Olumsuz hava şartlarından dolayı bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bunların önüne geçmek için sizleri uyarmak istiyoruz. Sevdiklerinize sağlıklı şekilde kavuşmanız için kemer takmanız çok önemli" dedi.

Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate alan yolcular, emniyet kemerlerini takarak yolculuğuna devam etti. - DÜZCE