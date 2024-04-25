Düzce'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Düzce\'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Düzce'nin Cedidiye Mahallesi Göksel Sokak üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin çağrısıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.04.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cedidiye Mahallesi Göksel Sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden karşı sokağa geçmek isteyen B.S. idaresindeki 81 BS 916 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan R.K. idaresindeki 09 H 6339 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü R.K. yere savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çağrıda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü R.K.'ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Motosiklet, İnceleme, Göksel, Düzce, Hastane, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Banu Parlak’ın Güzellik Merkezinin Kurşunlanması Davası Başladı Banu Parlak'ın Güzellik Merkezinin Kurşunlanması Davası Başladı
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 18:01:09. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement