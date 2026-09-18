Düzce'de sabaha karşı iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de sabaha karşı iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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Düzce'de sabaha karşı Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Bolu Dağı'ndaki kazada aynı aileden 3 kişi, Anadolu Otoyolu'nda takla atan araçta ise 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sabaha karşı meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Düzce'de Bolu Dağında ve Anadolu Otoyolu'nda iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Bolu dağında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden H.C., S.C. ve T.C. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil takla attı

Anadolu otoyolunda sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada ise İ.Y. idaresindeki araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada

F.Y., İ.Y. M.Y. ve Ç. Y. yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Destek Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
Anadolu OtoyoluTrafik Kazaları3. SayfaHastaneTrafikDüzceSon Dakika

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