Düzce\'de Şok Uygulamada Ruhsatsız Tabanca, Av Tüfeği ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte halkın huzuru ve güvenliği için yapılan şok uygulamalar sürüyor. 1-7 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde 12 bin 598 şahsın sorgulaması yapılırken aranan 27 şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde 3'ü kurusıkı olmak üzere 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 37 adet fişek, 6 adet şarjör ve 1 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgulamalarda da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan 1 şahıs yakalanmış ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucuya geçit yok

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de son bir haftada 21 olaya müdahale ederken 23 şahsa işlem yaparken 3 şahıs tutuklandı. Şahıslardan 10 gram Metamfetamin, 1.078,10 gram Sentetik Kannabinoid, 12,80 gram Esrar ve 11 adet sentetik ecza ele geçirildi.

10 adet kaçak telefon ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de 10 adet kaçak cep telefonu ve 1 adet sahte çek ele geçirdi. - DÜZCE