Düzce'de son bir haftada yakalanan 46 kişiden 15'i tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de son bir haftada yakalanan 46 kişiden 15'i tutuklandı

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Düzce\'de son bir haftada yakalanan 46 kişiden 15\'i tutuklandı
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Düzce'de Vali Mehmet Makas başkanlığındaki İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında kent genelindeki güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Son bir haftada Emniyet ve Jandarma denetimlerinde 13 bin 140 kişi sorgulandı, araması bulunan 46 kişi yakalanıp 15'i tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında değerlendirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder katıldı.

Toplantıda, Düzce genelinde güvenlik ve asayişin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut tedbirler değerlendirildi. İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

13 binden fazla kişi sorgulandı

Düzce'de son bir hafta içerisinde Emniyet ve Jandarma birimlerince suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yapılan denetim ve uygulamalarda 13 bin 140 şahıs sorgulanırken araması bulunan 46 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 15'i tutuklanarak ceza evine konuldu.

Polis ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 35mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaAsayişGüncelDüzceSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de son bir haftada yakalanan 46 kişiden 15'i tutuklandı - Son Dakika
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