Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 10 bin 669 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 49 şahıs gözaltına alınırken 24'ü tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 10 bin 669 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 49 kişi gözlem altına alınırken 24'ü adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 4 şarjör, 3 adet keseci-delici alet ve 51 mermi ele geçirildi.