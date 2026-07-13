Düzce\'de Suçlulara Yönelik Operasyon

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 24'ü tutuklandı.

Düzce'de güvenlik birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ve jandarma tarafından 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan şok uygulamalarda 26 bin 783 şahıs sorgulanırken, aranan 56 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 24'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Denetimlerde ise 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 29 mermi, 6 şarjör ve 27 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE