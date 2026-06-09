Düzce'de Trafik Denetimleri: 235 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Denetimleri: 235 Araç Men Edildi

Düzce\'de Trafik Denetimleri: 235 Araç Men Edildi
09.06.2026 09:33
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Düzce'de emniyet ve jandarma, 17 bin 146 aracı denetleyerek 235 aracı trafikten men etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 17 bin 146 araç kontrol edilirken, 235 araç trafikten men edildi.

Düzce Valiliği tarafından açıklanan 1-7 Haziran tarihleri arasındaki trafik tescil ve denetleme verilerine göre, il genelinde yoğun trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 17 bin 146 araç ve 3 bin 169 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen bin 522 araca idari para cezası uygulanırken, 235 araç trafikten men edildi. Öğrenci taşımacılığında güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda ise 194 okul servisi denetlendi.

Yetkililer, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin kurallara uyumunun sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Trafik, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Trafik Denetimleri: 235 Araç Men Edildi - Son Dakika

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