Düzce\'de Trafik Denetimleri Artırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de artan kazaların önüne geçebilmek için İl Jandarma ekipleri köy bölgelerinde trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri havaların ısınması ile artan motosiklet kullanımı sonrasında artan trafik kazalarının önüne geçebilmek için köy bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı. Şok denetimler yaparak trafikte bulunan sürücülere denetim yapan ekipler son 1 hafta içerisinde 6 bin 861 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Trafik kurallı ihlali yaptığı tespit edilen 566 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygularken, bu araçların 60'ı ise trafikten men edildi. - DÜZCE