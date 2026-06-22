Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaşıyor - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaşıyor

Düzce\'de Trafik Denetimleri Sıkılaşıyor
22.06.2026 13:08
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Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 154 araç trafikten men edildi, 1209 sürücüye ceza kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 17 binden fazla araç kontrol edilirken 154 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 190 araç, 3 bin 44 motosiklet, 127 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.

Kontrollerde kurallara uymayan bin 209 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaşıyor - Son Dakika

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