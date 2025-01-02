Düzce\'de Trafik Denetimleri Sıkılaştırıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2024 yılında yapılan denetimlerde 778 bin 328 araç, 31 bin 740 motosiklet, 4 bin 845 okul servisi denetlendi, 4 bin 895 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 2024 yılında icra edilen denetimlerde 778 bin 328 araç, 31 bin 740 motosiklet, 4 bin 845 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 124 bin 470 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, bin 213 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 4 bin 895 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin 2025 yılında da arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE