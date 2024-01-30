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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 4 Milyon 853 Bin 523 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 4 Milyon 853 Bin 523 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 959 araca toplamda 4 milyon 853 bin 523 lira ceza uygulandı. Ayrıca, 136 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanma, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı kuralına uymama, teknik değişiklik yapma, kırmızı ışık ihlali, kar lastiği takmama, hız kurallarına uymama ve yayalara yol vermeme gibi ihlaller tespit edildi.

Düzce\'de Trafik Denetimlerinde 4 Milyon 853 Bin 523 Lira Cezai İşlem Uygulandı
30.01.2024 - 15:17,  Güncelleme: 15:18
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Düzce'de trafik ekiplerince son bir hafta içinde yapılan denetimlerde bin 959 araca 4 milyon 853 bin 523 lira ceza uygulandı. 136 araç trafikten men edildi.

Düzce'de trafik kazalarının azaltılması için polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sıklaştırıldı. Bu dahilde, bir hafta boyunca yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, zorunlu kar lastiği döneminde kar lastiği takmayan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen bin 959 araç sürücüsüne toplamda 4 milyon 853 bin 523 lira cezai işlem uygulandı.

12 bin 490 araç denetlenirken, 8 araç sürücüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken 136 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Trafik Denetimlerinde 4 Milyon 853 Bin 523 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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