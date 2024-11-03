Düzce\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Düzce'de elektrik direğine çarparak devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Devrilen direkler sebebi ile 2 mahallede elektrikler kesildi.

Kaza, Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Dedeler Mahallesi istikametinden Soğukpınar Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ACS 125 plakalı Citröen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarparak devrildi. Kazanın ardından beton elektrik direği de aracın üzerine devrilirken, kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile Soğukpınar ve Dedeler Mahallesi'nin elektrikleri kesildi. Bölgeye gelen ekipler mahallelere elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı. - DÜZCE