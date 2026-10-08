Düzce'de üniversite çevresinde polis denetiminde sürücülerin kimliği sorgulandı - Son Dakika
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Düzce'de üniversite çevresinde polis denetiminde sürücülerin kimliği sorgulandı

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Düzce\'de üniversite çevresinde polis denetiminde sürücülerin kimliği sorgulandı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite bölgesinde asayiş ve güvenliği sağlamak için denetim yaptı. Asayiş, Terörle Mücadele ve Narkotik ekiplerinin katıldığı uygulamada şüpheli araç ve sürücüler kontrol edilerek kimlik sorgusu yapıldı.

Düzce'de polis ekipleri, üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversite bölgesinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Asayiş, Terörle Mücadele ve Narkotik ekiplerinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar ve sürücüler kontrol edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite bölgesinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Üniversite bölgesinin girişinde oluşturulan uygulama noktasında araçlar durdurularak kontroller yapıldı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri araçları detaylı şekilde incelerken sürücü ve araç içerisindeki kişilerin kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Farklı birimlerin koordineli şekilde yürüttüğü uygulamada, bölgedeki muhtemel asayiş olaylarının önüne geçilmesi ve suç unsurlarının tespit edilmesi amaçlandı. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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