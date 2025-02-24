Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonları: 33 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 33 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla son bir haftada icra edilen operasyonlarda 30 olaya müdahale edilirken uyuşturucu kullanan ve bulunduran 33 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 108 adet sentetik ecza, 34 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 218 gram bonzai, 1 adet payp ele geçirildi. - DÜZCE