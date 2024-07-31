Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada sokakta uyuşturucu satan 1 kişi ile uyuşturucu bulundurup kullanan 1 kişi yakalandı. Uyuşturucu satıcısı tutuklanırken bir miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Hamidiye Mahallesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 3 suç kaydı bulunan Z.B. (49) ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan işlem yapılan 3 suç kaydı bulunan N.K.(41) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 parça halinde 10 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli Z.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE