Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçunu işleyen 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından 25 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimde uyuşturucu bulunduran ve kullanan şahıslar hakkında işlem yapıldı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 5 gram kubar esrar, 6 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçunu işleyen 10 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - DÜZCE