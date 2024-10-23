Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir şahsın evinde narkotik köpeği ile yapılan aramada 876,4 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Arabacı köyünde bir şahıs ile ilgili olarak yapılan istihbarı çalışma neticesinde, şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı yönünde bilgi elde edilmesi ile ilgili olarak Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile yapılan aramada 879,4 gram kubar esrar maddesi tespit edilerek el konulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE