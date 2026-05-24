Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

24.05.2026 17:55
Düzce'de İstanbul'dan uyuşturucu getiren 4 kişi yakalandı, 30 gram uyuşturucu ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getirdiği tespit edilen 4 kişi yakalandı, bir miktar uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 4 şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 3 kilo sentetik kannabinoid elde edilebilecek 30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışı suçundan adli makamlara sevk edilen B.G. (18) ve S.B.A. (18) adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 26 suç kaydı bulunan O.N.Ç. (19) ve 2 suç kaydı bulunan suça sürüklenen çocuk K.A. (16) ise tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Düzce, Yaşam, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
