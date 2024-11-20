Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.425 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.425 Gram Esrar Ele Geçirildi

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.425 Gram Esrar Ele Geçirildi

Akçakoca'da jandarma, 3.425 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirerek bir kişiyi gözaltına aldı.

20.11.2024 22:42
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 425 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akçakoca ilçesinde devam eden planlı çalışmalar neticesinde bir şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada 16 adet eşit gramaj da paket halinde satışa hazırlanmış ve diğer kaplar içerisinde toplam ağırlığı 3 bin 425 gram kubar esrar maddesi, çalışır hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 37 adet fişek ele geçirildi. Şahsın üst aramasında da suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 15 bin 740 TL'ye el konuldu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda suç eşyalarına el konularak şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.425 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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