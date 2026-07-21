Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
21.07.2026 21:55
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Düzce'de yapılan operasyonda 15 milyon TL değerinde 5 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık piyasa değeri 15 milyon TL olan 5 kilo metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerinden doğu illerine uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen 2 şüphelinin aracında ve üzerlerinde arama yapıldı. Araçta yapılan aramada koltuk altına konulmuş 5 parça halinde 5 kilogram olan yaklaşık piyasa değeri 15 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında işlem yapılan S.K. (49) ile 2 suç kaydı bulunan F.B. (43) sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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