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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda metamfetamin, esrar, hassas terazi ve otomatik av tüfeği ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sokak çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda, 15 suç kaydı bulunan bir şahıs ile 9 suç kaydı bulunan başka bir şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, metamfetamin, esrar, hassas terazi ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi
06.01.2024 - 16:00,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda metamfetamin, esrar, hassas terazi ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak çalışmalarında uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırılmıyor. Bu dahilde uyuşturucu madde ticareti yapan 15 suç kaydı bulunan Ö.Z. (41), uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 9 suç kaydı bulunan A.S. (38) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramada 0.6 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Düzce, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Esrar ve Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika


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