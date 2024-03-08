Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada C.Ö. isimli şüpheli bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlı-projeli çalışmalarda 5 ayrı suç kaydı bulunan C.Ö. (43) adlı şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 5 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi. - DÜZCE