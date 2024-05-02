Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'ye uyuşturucu madde getiren şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'ye uyuşturucu madde getiren şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda Ö.A. isimli şahsın yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edelin Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE