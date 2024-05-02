Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde getiren şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

02.05.2024 18:19
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DÜZCE(İHA) – Düzce'ye uyuşturucu madde getiren şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'ye uyuşturucu madde getiren şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda Ö.A. isimli şahsın yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edelin Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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