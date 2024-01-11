Düzce\'de uyuşturucu satıcılığı yapan şahıs takip edildi

Düzce'de uyuşturucu satıcılığı yapan şahıs 2 ay boyunca takip edildi. Şahsın farklı kişilere uyuşturucu satıcılığı yaptığı kayıt altına alınınca şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda A.E. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığına dair bilgiler alındı. Şüpheli hakkında teknik ve fiziki olarak 2 ay boyunca çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde A.E. isimli şahsın farklı kişilere uyuşturucu madde sattığı kayıt altına alındı.

Şahıs suçüstü yakalanırken, şahsın üzerinde 30 gram metamfetamin ile 4 gram esrar ele geçirildi. Şahısla beraber A.E. isimli bir başka şahıs daha yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu madde alan şahıslar hakkında da işlem yapıldı. - DÜZCE