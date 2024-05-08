Düzce\'de narkotik ekipleri uyuşturucu satıcısını yakaladı

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Düzce'de narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada yakalanan zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. R.T. simli şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada 253 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli R.T., sevk edildigi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE