DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik ekiplerince sıvı sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 parça halinde 210 gram sıvı sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayda 6 suç kaydı bulunan E.B. (21) gözaltına alındı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan şüpheli, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Uyuşturucu Ticareti: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?