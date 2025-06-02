Düzce\'de Uyuşturucu Ticareti: 1 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik ekiplerince sıvı sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 parça halinde 210 gram sıvı sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayda 6 suç kaydı bulunan E.B. (21) gözaltına alındı. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan şüpheli, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE