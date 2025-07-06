Düzce\'de Yangın Paniği: Ormanlık Alan Kayıplardan Kurtarıldı

Düzce'de otluk alanda çıkan yangının ormanlık alana ulaşması, iş makineleri, beton mikserleri ve vatandaşların müdahalesi ile engelllendi.

Yangın, Zonguldak-Düzce karayolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otluk alanda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Bu esnada rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının ormanlık alana ulaşmaması için vatandaşlar da iş makineleri, beton mikserleri ile ormanlık alan önüne geçip toprağı kazmaya başladı. Bölgeye gelen ekipler alevlerle mücadele ederken, vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, olayda 2 dönümlük alan küle döndü. - DÜZCE