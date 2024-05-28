Düzce\'de yapılan denetimlerde 42 kişi gözaltına alındı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 38 bin 335 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 42 şahıs gözaltına alınırken, 10'u tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 20-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamada 38 bin 335 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 42 kişi gözaltına alınırken, 10 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2 adet kurusıkı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 37 fişek, 4 şarjör ve 3 kesici-delici alet ele geçirildi.

Ayrıca ekiplerin yaptığı çalışmada DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma şüphesiyle 5 şahsa işlem gerçekleştirildi. - DÜZCE