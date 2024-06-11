Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı

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9 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 865 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 187 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 3 – 9 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 487 araç, 783 motosiklet, 187 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 865 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 42 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 187 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE