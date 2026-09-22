Düzce\'de yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 58 şüpheliden 11\'i tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 58 şüpheli göçaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 242 milyon 860 bin TL para hareketi tespit edildi.

Düzce'de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi. Yapılan incelemelerde, işsiz ve düşük gelir seviyesine sahip oldukları belirlenen bazı şüphelilerin banka hesaplarında ekonomik ve sosyal durumlarıyla uyuşmayan bir para hareketi bulunduğu tespit edildi. Hesaplarındaki toplam para hareketi 5 milyar 242 milyon 860 bin TL olan şüphelilere yönelik 18 Eylül Cuma günü operasyon düzenlendi. Operasyonda, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynattıkları, oynanmasına yer ya da imkan sağladıkları veya bu oyunlarla bağlantılı para nakline aracılık ettikleri iddia edilen 58 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 47 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 fişek ele geçirildi.

Soruşturmayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.