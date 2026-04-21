Düzce'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkisinde saat 21.30 sıralarında, Bahçeşehir bağlantı yolundan, D-100 karayoluna bağlanan yola giren otomobil yaya İbrahim Ü'ye çarptı. Yaya kazada ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İbrahim Ü. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. - DÜZCE
Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de Yaya Kazası: Sürücü Kaçtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?