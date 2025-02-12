Düzce'deki Kazada Ölen Sürücü Bartın'da Defnedildi - Son Dakika
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Düzce'deki Kazada Ölen Sürücü Bartın'da Defnedildi

Düzce'deki feci kazada hayatını kaybeden Metin Çakmak, Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

12.02.2025 21:49
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Düzce'deki feci kazada ölen tır sürücüsü Bartın'da defnedildi

BARTIN - Düzce'de kar küreme aracı ile tırın çarpışarak, köprüden uçması sonucu meydana gelen feci kazada ölen tır sürücüsü Metin Çakmak, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu otobanı Düzce kısmında kar küreme aracı ile tırın çarpışmarak köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada ölen iki sürücüden biri olan Metin Çakmak, memleketi Bartın'a bağlı Esenyurt Köyü Tüfekçioğlu mahallesinde son tolculuğuna uğurlandı. Yoğun katılım nedeniyle helalleşmenin yapıldığı evinin önünde cenaze namazı kılındı. Yabutunu üstüne her zaman giydiği ceketi de örtülen Metin Çakmak, dualarla köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'deki Kazada Ölen Sürücü Bartın'da Defnedildi - Son Dakika

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