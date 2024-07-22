Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Düzce'de uzun yıllardır yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev alan, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun hayatını kaybetti. Cenaze namazına Düzce Valisi, Milletvekili, Alay Komutanı, Emniyet Müdürü ve sevenleri katıldı. Tutkun'un tabutuna Düzcesporlu futbolcular tarafından atkı bırakıldı. Fotoğraf makinesi ise tabutunun başına konuldu.

22.07.2024 14:28
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Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun son yolculuğuna uğurlandı. Çok sevdiği fotoğraf makinesi ise tabutun başına konuldu.

Düzce'de uzun yıllardır yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev alan, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun hayatını kaybetti. Şehitlik camiinde kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, Alay Komutanı Murat Kılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte sevenleri ve ailesi katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine yıllarca takip edip Düzce kamuoyuna Düzcespor'un maçlarını ulaştıran Tutkun'u Düzcesporlu futbolcularda yalnız bırakmayarak tabutuna atkı bıraktı. Yıllardır yanından bir kez bile ayırmadığı fotoğraf makinesi ise tabutunun başına konulurken, Başkan Cihat Tutkun gözyaşları eşliğinde defin edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Milletvekili, Düzce, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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