Düzce Konuralp'te 4 katlı binanın zemin katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Düzce Konuralp'te 4 katlı binanın zemin katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Düzce Konuralp\'te 4 katlı binanın zemin katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Düzce Konuralp'te 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evdeki kişiler komşularca dışarı çıkarıldı; iki odada etkili olan yangında maddi hasar oluştu, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Düzce'de 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Konuralp bölgesi 521. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Evde bulunan kişiler komşular tarafından dışarı çıkarılırken, yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler 2 odada etkili olan alevleri söndürerek kontrol altına aldı. angının maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İncelemeKonuralp3. SayfaİtfaiyeGüncelDüzceOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Konuralp'te 4 katlı binanın zemin katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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