"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı - Son Dakika
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"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı

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"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
06.06.2025 15:18  Güncelleme: 15:34
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"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
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Balıkesir'de bir minibüste "Düzgün otur" tartışması kavgaya dönüştü. Erkek yolcu kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırarak burnunu kanattı.

Balıkesir'de minibüste çıkan tartışma şiddete dönüştü. İki yolcu arasında "düzgün otur" meselesi yüzünden başlayan sözlü atışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

KADINA İMDAT ÇEKİCİYLE SALDIRDI

Tartışma esnasında erkek yolcu, imdat çekiciyle kadın yolcuya saldırdı. Kadın burnundan yaralanırken yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

İstanbul'da Havadis'in paylaştığı görüntülerde, adamın "Ayağını oraya koyma. Adam gibi otur" diyerek genç kadının bacağını ittiği, kadının ise "Çek şu elini. Bir daha dokunursan şişeyi kafana yersin" deyip tükürdüğü anlar yer aldı. Daha sonra aracın ön kısmında devam eden tartışmada, adamın kadının kafasına imdat çekiciyle vurduğu ve kadının burnunun kanadığı görüldü. Kadının burnunun kanadığını gören yolcuların panik anları da görüntülere yansıdı.

Balıkesir, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Düzgün otur' deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mert kursun :
    haketmiş ayakları koltukta ne işi var edep verin biraz çocuklarınıza 78 22 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Valla Almanya'da olmuş olsa, direkt bu adamı en az 2 yıl gözaltına alınır, ve donuna kadar herşeyine el konulur. Ben orda olmuş olsam yemin ederim Imdat çekiciyle vuran adama yerleri yalatarak etkisiz hale getirir ve Amirime teslim ederdim. 27 55 Yanıtla
  • kaan atak:
    Kız dedesi yaşındaki adamı saygsizca oturuşu onun geçişini engellemsiyle ve uyarıya tahrik edici konuşmayla devam etmesi saldırması sonucu haketmiş gibi 42 18 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kadınların sesi fazla çıkıyor. 41 11 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    Ne oluyor bu insanlara sabır kalmadı. 35 3 Yanıtla
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