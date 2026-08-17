Osmaniye’de seyir halindeki fuel oil yüklü tanker alev aldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde TAG Otoyolu'nda seyir halindeki fuel oil yüklü tanker alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi-Osmaniye istikameti Mamure istasyonu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki fuel oil yüklü tanker henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tanker büyük çapta hasar görürken, olay nedeniyle aksayan trafik ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.