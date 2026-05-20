Düziçi\'nde Hortum Panik Yarattı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın ardından oluşan hortum, devasa ağaçları kökünden sökerek maddi hasara neden oldu.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Kaşobası Mahallesi'nde meydana geldi. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte oluşan hortum, köyde bulunan çok sayıda ağacı kökünden sökerek çevreye savurdu. Hortumun etkisiyle bazı ağaçlar devrilirken, bölgede maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, olayın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşlar, hortumun kısa sürede etkili olduğunu ve büyük korku yaşadıklarını ifade ederken, ekiplerin bölgede incelemelerinin sürdüğü öğrenildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. - OSMANİYE