Düziçi\'nde Oto Elektrik Dükkanında Yangın: 2 Araç Zarar Gördü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oto elektrik dükkanındaki otomobilde çıkan yangında iş yeri ve 2 araç zarar gördü.

Yangın, Düziçi ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Oto elektrik tamir atölyesindeki bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında iş yeri ve 2 araç zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE