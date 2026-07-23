Düziçi'nde Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düziçi'nde Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Düziçi\'nde Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
23.07.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi 70 Evler Sokak'ta, Uğur Kuruyemiş civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile Hasan Eren Çoşkun yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Eren Çoşkun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Osmaniye, 3. Sayfa, Trafik, Düziçi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düziçi'nde Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:45:05. #7.12#
SON DAKİKA: Düziçi'nde Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.