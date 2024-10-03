Düziçi'nde Zeytin Ağaçlarına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı.

Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde otluk alanda başladı. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek zeytin ağaçlarına sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın yaklaşık 4 dönüm alan içerisinde etkili oldu. Alevlerden etkilenen zeytin ağaçları zarar gördü. - OSMANİYE