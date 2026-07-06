Düzköy\'de Akraba Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan ot biçme kavgasında yaşlı şahıs yengesini silahla vurarak öldürdü, yeğeni ve onun oğlunu ise ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürgendağ mahallesinde Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Gülle tabancayla yengesini vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem E.'yi (14) ise ağır yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma E. ile oğlu Ekrem E. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON