Düzköy'de Akraba Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Düzköy'de Akraba Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Düzköy\'de Akraba Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı
06.07.2026 23:56
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Düzköy'de ot biçme yüzünden çıkan kavgada yaşlı adam yengesini öldürdü, yeğenini ve oğlunu yaraladı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan ot biçme kavgasında yaşlı şahıs yengesini silahla vurarak öldürdü, yeğeni ve onun oğlunu ise ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürgendağ mahallesinde Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Gülle tabancayla yengesini vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem E.'yi (14) ise ağır yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma E. ile oğlu Ekrem E. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düzköy'de Akraba Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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